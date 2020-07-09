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В Куйбышеве за неделю были угнаны два автомобиля

9 июля 2020, 18:21
Оба угона совершили молодые люди в возрасте 18 и 19 лет

В городе Куйбышев Новосибирской области полицией раскрыты два угона, совершенные в течение одной недели. В обоих случаях подозреваемыми являются молодые люди.

В период с 23.00 30 июня до 08.30 1 июля из гаража, расположенного на улице Лазурной, пропал «ВАЗ-21093». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали двоих подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые 19-летние парни, которые признались в преступлении.

7 июля около 01.00 у дома по улице Мичурина был угнан «ВАЗ-21099». По подозрению в преступлении полиция задержала ранее судимого 18-летнего местного жителя.

Возбуждены уголовные дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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#Новости#Происшествия
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