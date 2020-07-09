В Куйбышеве за неделю были угнаны два автомобиля

В период с 23.00 30 июня до 08.30 1 июля из гаража, расположенного на улице Лазурной, пропал «ВАЗ-21093». В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали двоих подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые 19-летние парни, которые признались в преступлении.