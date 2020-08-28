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В Новосибирске оцифруют уникальный барельеф на фасаде школы №54

28 августа 2020, 19:27
Специалисты уже начали его сканировать

В Новосибирске сотрудники НГУАДИ начали сканировать уникальный барельеф на фасаде школы №54. Это делается для его сохранения, поскольку проект реконструкции учебного здания предполагает снос.

Проект демонтажа здания появился еще в 2015 году, но тогда о барельефе не думали. Теперь же власти города планируют внести корректировку, чтобы скульптурная композиция вновь украшала фасад школы.

Барельеф сканируют, чтобы упросить его восстановление. Это значительно уменьшит стоимость работ по изготовлению.

Выяснилось, что барельеф частично утрачен. Его уже не получится просто снять. Поэтому и делается 3D-модель, которая позволит воссоздать его в нынешнем виде.

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