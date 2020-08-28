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В Новосибирске водитель Renault решил проверить на прочность трамвай

28 августа 2020, 18:20
Он выехал на рельсы и получил удар в правый бок

Накануне, 27 августа, в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП с участием автомобиля Renaul Duster и трамвая. Водитель внедорожника выехал на рельсы у пересечения улиц Гурьевской и Карла Либкнехта.

В этот момент по путям следовал трамвай №13. Удар пришелся в правый бок автомобиля. В результате аварии кроссовер оказался зажат между рельсами встречных направлений, парализовав движение общественного транспорта на данном участке.

Сегодня, 28 августа, в сообществе «АСТ-54» было опубликовано видео с моментом аварии. На кадрах заметно, как автомобиль резко поворачивает направо и тут же в него въезжает трамвай.

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