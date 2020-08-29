В Новосибирске прокуратура проверит мэрию на законность сноса ларьков

- Необходимо проверить законность всех решений о демонтаже нестанционарных торговых объектов, принятых в 2020 году, изучить своевременность и объективность рассмотрения обращений предпринимателей по размещению и демонтажу НТО и оценить обоснованность внесения изменений в схему нестационарных объектов Новосибирска в части исключения из нее НТО, — рассказала защитница представителей малого бизнеса.