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В Новосибирске прокуратура проверит мэрию на законность сноса ларьков

29 августа 2020, 17:54
Ранее мэр Локоть назвал обвинения Титова пиаром

Новосибирская прокуратура решила проверить мэрию в деятельности по размещению торговых киосков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-президента Ассоциации малоформатной торговли Наталью Кошелеву.

- Необходимо проверить законность всех решений о демонтаже нестанционарных торговых объектов, принятых в 2020 году, изучить своевременность и объективность рассмотрения обращений предпринимателей по размещению и демонтажу НТО и оценить обоснованность внесения изменений в схему нестационарных объектов Новосибирска в части исключения из нее НТО, — рассказала защитница представителей малого бизнеса.

Надзорное ведомство также изучит заявление об оспаривании Положения о нестационарных объектах в Новосибирске. В нем говорится о невозможности предоставления других альтернативных мест, если с человеком досрочно расторгают договор аренды на землю.

Ранее ведомство Анатолия Локтя выставило на торги 250 мест одним лотом. Таким образом только кто-то один сможет получить их все, а остальным предстоит искать другие площадки.

В ходе визита в Новосибирск бизнес-омбудсмен России Борис Титов заявил о своей поддержке владельцам киосков. Мэр Локоть назвал его заявления пиаром.

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