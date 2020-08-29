В Новосибирске прокуратура проверит мэрию на законность сноса ларьков

Новосибирская прокуратура решила проверить мэрию в деятельности по размещению торговых киосков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-президента Ассоциации малоформатной торговли Наталью Кошелеву.
- Необходимо проверить законность всех решений о демонтаже нестанционарных торговых объектов, принятых в 2020 году, изучить своевременность и объективность рассмотрения обращений предпринимателей по размещению и демонтажу НТО и оценить обоснованность внесения изменений в схему нестационарных объектов Новосибирска в части исключения из нее НТО, — рассказала защитница представителей малого бизнеса.
Надзорное ведомство также изучит заявление об оспаривании Положения о нестационарных объектах в Новосибирске. В нем говорится о невозможности предоставления других альтернативных мест, если с человеком досрочно расторгают договор аренды на землю.
Ранее ведомство Анатолия Локтя выставило на торги 250 мест одним лотом. Таким образом только кто-то один сможет получить их все, а остальным предстоит искать другие площадки.
В ходе визита в Новосибирск бизнес-омбудсмен России Борис Титов заявил о своей поддержке владельцам киосков. Мэр Локоть назвал его заявления пиаром.