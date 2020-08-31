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35 новосибирских НКО победили в президентском конкурсе с проектами по борьбе с COVID

31 августа 2020, 15:22
Общая сумма выделенных на них денег превысила 71 миллион рублей

Новосибирские НКО представили 79 проектов на конкурс Фонда президентских грантов. Он был направлен на поддержку некоммерческих организаций, участвующих в борьбе с коронавирусом.

Победителями стали 35 проектов из Новосибирской области. Общая сумма выделенных на них денег превышает 75 миллионов рублей.

Победители были названы на заседании Координационного комитета под председательством Сергея Кириенко. Всего в конкурсе участвовало 3868 проектов из 83 регионов. Число победителей со всей страны составило 900 организаций.

Заявки принимались по трем направлениям: «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан», «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни», «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». Проекты начнут реализовываться в жизнь уже с 1 сентября.

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