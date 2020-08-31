Еще три человека умерли от коронавируса в Новосибирской области

358 человек с диагнозом «коронавирус» умерли в Новосибирской области с начала года. Последними жертвами инфекции стали три человека. Это «мужчина, ему было 72 года, и женщины в возрасте 48 лет и 76 лет.»
Известно о тяжелом состоянии 45 новосибирцев, у который был выявлен коронавирус. 12 человек подключили к ИВЛ. В инфекционных стационарах Новосибирска, где лечат больных Covid, содержится 969 человек, по области таких пациентов 417.
Ранее Atas.info сообщал последние данные по зараженным в области. За сутки выявлено еще 60 случаев коронавируса, итого всего зарегистрировано 11404.