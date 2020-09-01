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Новосибирцев предупредили о жаре, сильном ветре и грозах

1 сентября 2020, 10:46
Возможны ЧС из-за непогоды

Западно-Сибирский гидрометцентр предупредил жителей Новосибирска о надвигающейся грозе и сильном ветре. В связи с непогодой могут произойти природные пожары, ЧП на водоемах.

1 сентября в городе будет +25+27 градусов, переменная облачность. Ветер поднимется до 17 м/с, а во второй половине дня пройдут дожди, и грянет гром.

На 2 и 3 сентября синоптики подготовили аналогичный прогноз: дневная температура от +24 до +27 градусов, ветер до 17 м/с. В отдельных районах будут грозы и дожди.

Горожан просят не купаться в несанкционированных местах.

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