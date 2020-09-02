Обокравшая ювелирный магазин сибирячка заявила о невиновности

Мы уже рассказывали о дерзком ограблении, которое произошло в Новосибирске. Из ювелирного магазина в одном из торговых центров было вынесено золотых украшений на 5 миллионов рублей.
По подозрению в преступлении полиция разыскивает молодых людей Екатерину и Валеру. Девушка устроилась работать продавцом в «Диадему», а однажды ночью вынесла оттуда все драгоценности при помощи парня.
Журналисты «КП-Новосибирск» смогли онлайн пообщаться с предполагаемыми преступниками. Сначала о невиновности Екатерины заявил Валера, по словам которого, девушку подставили. А затем и сама Катя.
По версии парочки, девушку «развели» некие мошенники, представлявшиеся Настей и Андреем. Она якобы думала, что работает на некую фирму, которая занимается проверкой работы ювелирного магазина, владельца которого, по словам представителей «фирмы», подозревали в махинациях. Катя якобы стала тайным агентом, который должен был все проверить. Ей обещали повышение и перевод на работу в Санкт-Петербург, для чего даже забрали паспорт, чтобы купить билет.
Ключевым моментом должна была стать «проверка» товара. Для этого девушку попросили вынести драгоценности, которые к утру якобы должны были вернуться на место. Когда малознакомые люди забрали у нее сумки с ювелирными украшениями и перестали отвечать на звонки, девушка поняла, что «попала».
- Я в панике. Не знаю, что делать, у меня даже паспорта нет! И я не понимаю, кому верить, потому что они мне говорили, что у них и в полиции есть свои люди. Они говорили: договор о неразглашении - очень серьезный, если рот откроешь, то тебе не поздоровится, наша служба безопасности тебя найдет. И теперь я просто прячусь. Я боюсь идти в полицию, потому что не знаю, что они от меня хотят. Они хотят разобраться или сразу посадить? Я просто наивная дурочка. Очень глупо поступила. Но не преступница я! Я вообще детский психолог-педагог, няня. Понимаете, что я вообще не вор? И если меня посадят, этим все не закончится, эти люди будут и других подставлять, и в других городах будут такие же истории, - утверждает женщина, которая сейчас находится в розыске.