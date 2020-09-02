Обокравшая ювелирный магазин сибирячка заявила о невиновности

- Я в панике. Не знаю, что делать, у меня даже паспорта нет! И я не понимаю, кому верить, потому что они мне говорили, что у них и в полиции есть свои люди. Они говорили: договор о неразглашении - очень серьезный, если рот откроешь, то тебе не поздоровится, наша служба безопасности тебя найдет. И теперь я просто прячусь. Я боюсь идти в полицию, потому что не знаю, что они от меня хотят. Они хотят разобраться или сразу посадить? Я просто наивная дурочка. Очень глупо поступила. Но не преступница я! Я вообще детский психолог-педагог, няня. Понимаете, что я вообще не вор? И если меня посадят, этим все не закончится, эти люди будут и других подставлять, и в других городах будут такие же истории, - утверждает женщина, которая сейчас находится в розыске.