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В Новосибирске трусливый таксист сбежал с места аварии

2 сентября 2020, 12:01
В Новосибирске трусливый таксист сбежал с места аварии

В понедельник, 31 августа, в Заельцовском районе Новосибирска произошла автомобильная авария с участием такси. О ней рассказал подписчик сообщества «АСТ-54».

По словам мужчины, в 20:43 его седан Honda Civic был протаранен водителем Renult Logan с логотипами «Яндекс.Такси». Мужчина вышел из-за руля такси, вместе с клиентом осмотрел повреждения Цивика, сел назад в машину и уехал.

- Я больше суток потратил, чтобы попытаться установить водителя, но в службе поддержки отказали помочь, сославшись на то, что смогут это сделать, лишь зная госномер автомобиля. Повреждения небольшие, просто обидно, что человек так просто при свидетеле совершает аварию и сбегает с места ДТП, — рассказал владелец «Хонды».

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