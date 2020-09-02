В Новосибирске трусливый таксист сбежал с места аварии

- Я больше суток потратил, чтобы попытаться установить водителя, но в службе поддержки отказали помочь, сославшись на то, что смогут это сделать, лишь зная госномер автомобиля. Повреждения небольшие, просто обидно, что человек так просто при свидетеле совершает аварию и сбегает с места ДТП, — рассказал владелец «Хонды».