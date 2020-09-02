В Новосибирске трусливый таксист сбежал с места аварии

В понедельник, 31 августа, в Заельцовском районе Новосибирска произошла автомобильная авария с участием такси. О ней рассказал подписчик сообщества «АСТ-54».
По словам мужчины, в 20:43 его седан Honda Civic был протаранен водителем Renult Logan с логотипами «Яндекс.Такси». Мужчина вышел из-за руля такси, вместе с клиентом осмотрел повреждения Цивика, сел назад в машину и уехал.
- Я больше суток потратил, чтобы попытаться установить водителя, но в службе поддержки отказали помочь, сославшись на то, что смогут это сделать, лишь зная госномер автомобиля. Повреждения небольшие, просто обидно, что человек так просто при свидетеле совершает аварию и сбегает с места ДТП, — рассказал владелец «Хонды».