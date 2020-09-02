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В Новосибирске таксист устроил аварию на плотине ГЭС

2 сентября 2020, 11:52
В результате ДТП пострадала его пассажирка

В воскресенье, 30 августа, на плотине ГЭС в Новосибирске произошла автомобильная авария. В нее попал автомобиль такси.

Как рассказали в ГИБДД, в 7 утра 36-летний водитель автомобиля «Хёндэ Солярис» ехал по плотине со стороны улицы Плотинной в сторону улицы Новоморской. Напротив дома №2 по улице Новоморской он врезался в автомобиль «Форд Фокус», который ехал во встречном направлении.

В «Фокусе» за рулем находилась 55-летняя женщина. Она не пострадала. Но травмы получила 32-летняя пассажирка такси.

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#Новости#Происшествия
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