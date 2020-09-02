В Новосибирске таксист устроил аварию на плотине ГЭС

Как рассказали в ГИБДД, в 7 утра 36-летний водитель автомобиля «Хёндэ Солярис» ехал по плотине со стороны улицы Плотинной в сторону улицы Новоморской. Напротив дома №2 по улице Новоморской он врезался в автомобиль «Форд Фокус», который ехал во встречном направлении.