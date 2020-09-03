В Новосибирской области путинские выплаты получили 93 тысячи детей

по данным Пенсионного Фонда по Новосибирской области суммарно на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет, а также выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей до 3 лет перечислено более 11,7 млрд рублей.