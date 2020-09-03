В Новосибирской области путинские выплаты получили 93 тысячи детей

В Новосибирской области меры поддержки семей с детьми, назначенные президентом России Путиным. Всего в период пандемии в регионе на поддержку детей потрачено более 16,5 млрд рублей. Размер выплаты на одного ребенка от 3 до 7 лет составляет 6018,5 рублей. Главное условие: доход на каждого члена семьи не должен превышать 11738 рублей.
Потерявшие работу после 1 марта и вставшие на учет на биржи труда сибиряки, имеющие несовершеннолетних детей, получают к пособию по безработице дополнительную выплату 3000 рублей на каждого ребенка. Как отчитывается министерство труда и социального развития Новосибирской области, на эти меры господдержки уже направлено 298,6 млн рублей.
по данным Пенсионного Фонда по Новосибирской области суммарно на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет, а также выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей до 3 лет перечислено более 11,7 млрд рублей.