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В Новосибирской области путинские выплаты получили 93 тысячи детей

3 сентября 2020, 13:31
Всего перечислено более 11,7 млрд рублей.

В Новосибирской области меры поддержки семей с детьми, назначенные президентом России Путиным. Всего в период пандемии в регионе на поддержку детей потрачено более 16,5 млрд рублей. Размер выплаты на одного ребенка от 3 до 7 лет составляет 6018,5 рублей. Главное условие: доход на каждого члена семьи не должен превышать 11738 рублей.

Потерявшие работу после 1 марта и вставшие на учет на биржи труда сибиряки, имеющие несовершеннолетних детей, получают к пособию по безработице дополнительную выплату 3000 рублей на каждого ребенка. Как отчитывается министерство труда и социального развития Новосибирской области, на эти меры господдержки уже направлено 298,6 млн рублей.

по данным Пенсионного Фонда по Новосибирской области суммарно на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет, а также выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей до 3 лет перечислено более 11,7 млрд рублей.

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