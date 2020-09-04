Еще четыре человека умерли от коронавируса в Новосибирской области

Ранее мы сообщали о 56 новых зараженных. Всего в области выявлено 11607 случаев Covid-19. Каждый день из инфекционных госпиталей выписываются десятки пациентов, которые ранее болели коронавирусом. За последние сутки вылечились 37 человек, итого их уже 10324.