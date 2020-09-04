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Еще четыре человека умерли от коронавируса в Новосибирской области

4 сентября 2020, 11:54
Все они были в группе риска

Коронавирус стал причиной смерти еще четверых жителей Новосибирской области. 4 сентября умерли двое мужчин (59, 63 лет), две женщины (60, 61 год).

По данным оперштаба, зарегистрирован уже 371 смертельный случай от коронавируса.

В отделениях реанимации Новосибирской области за жизнь борются 35 пациентов, 9 находятся на ИВЛ.

Ранее мы сообщали о 56 новых зараженных. Всего в области выявлено 11607 случаев Covid-19. Каждый день из инфекционных госпиталей выписываются десятки пациентов, которые ранее болели коронавирусом. За последние сутки вылечились 37 человек, итого их уже 10324.

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