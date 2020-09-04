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Искитимец умер в райотделе МВД после драки с полицейскими

4 сентября 2020, 13:17
В МВД организована служебная проверка.

Вечером 2 сентября в искитимском райотделе МВД умер 55-летний местный житель Дмитрий Башаркин. О происшествии сообщает КП-Новосибирск.

Мужчина в нетрезвом виде пришел в райотдел. Со слов полицейских он вел себя шумно, ругался, бросил паспорт в окошко дежурного. Затем, по словам полицейских, Башаркин ударил кулаком в лицо сотрудника и замахнулся на него тростью.

Полицейские скрутили пожилого мужчину. После этого искитимец потерял сознание и посинел. Прибывшая скорая помощь констатировала его смерть. В МВД организована служебная проверка.

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#Новости#Происшествия
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