Искитимец умер в райотделе МВД после драки с полицейскими

Мужчина в нетрезвом виде пришел в райотдел. Со слов полицейских он вел себя шумно, ругался, бросил паспорт в окошко дежурного. Затем, по словам полицейских, Башаркин ударил кулаком в лицо сотрудника и замахнулся на него тростью.