Мэр Новосибирска наградил лауреатов городских премий

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть лично поздравил лауреатов городских премий в различных сферах деятельности. Кроме них на церемонии, посвященной 127-летию города были отмечены лучшие трудовые коллективы и учреждения Новосибирска.
В этом году из-за пандемии День города, который традиционно отмечается в конце июня, пришлось отменить. Поэтому торжества на этот раз прошли без участия сотен тысяч новосибирцев.
- Пусть сегодняшняя встреча проходит не в столь торжественной обстановке, как это было раньше, тем не менее мы собрались, чтобы поздравить тех, кто стал лучшим в своей сфере деятельности, и сказать им спасибо за этот труд, - заявил Анатолий Локоть. С этими словами он вручил премии выдающимся новосибирцам.
Артист Русского академического оркестра Новосибирской филармонии Андрей Гуревич получил премию мэрии в области культуры и искусства «Человек года». Член Союза писателей России Александр Денисенко получил премию имени Н. Г. Гарина-Михайловского за выдающиеся заслуги в области литературы. Премия «Дети и город» ушла сотрудникам детского сада №77. Почетную грамоту Новосибирска за особые заслуги перед городом получили более 20 человек.