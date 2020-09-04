Мэр Новосибирска наградил лауреатов городских премий

- Пусть сегодняшняя встреча проходит не в столь торжественной обстановке, как это было раньше, тем не менее мы собрались, чтобы поздравить тех, кто стал лучшим в своей сфере деятельности, и сказать им спасибо за этот труд, - заявил Анатолий Локоть. С этими словами он вручил премии выдающимся новосибирцам.