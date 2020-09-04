Мэрия хочет изъять землю с домами в старом военном городке

Мы уже сообщали о том, что мэрия Новосибирска призналась в невозможности расселить многие аварийные дома, поэтому их решено ремонтировать. Но оказалось, когда ей это очень нужно, можно и пойти и на изъятие домов с их последующим расселением.
Именно так произойдет с тремя домами на улице Тополевой в Октябрьском районе и домом на улице Авиастроителей в Дзержинском районе. Постановления Анатолия Локтя об изъятии участков для муниципальных нужд опубликованы на официальном сайте города 3 сентября.
Основанием для изъятия земель стало признание домов аварийными и подлежащими сносу. Их жителей должны расселить. Для людей с улицы Тополевой потребуется 23 квартиры, с улицы Авиастроителей – 13.
У владельцев квартир в домах, которые пойдут под снос, власти либо выкупят недвижимость, либо предоставят взамен другое. Сначала мэрия хочет определить рыночную стоимость квартир с учётом цены земли.