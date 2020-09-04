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Мэрия хочет изъять землю с домами в старом военном городке

4 сентября 2020, 16:35
Из-за муниципальных нужд жителей этих зданий расселят

Мы уже сообщали о том, что мэрия Новосибирска призналась в невозможности расселить многие аварийные дома, поэтому их решено ремонтировать. Но оказалось, когда ей это очень нужно, можно и пойти и на изъятие домов с их последующим расселением.

Именно так произойдет с тремя домами на улице Тополевой в Октябрьском районе и домом на улице Авиастроителей в Дзержинском районе. Постановления Анатолия Локтя об изъятии участков для муниципальных нужд опубликованы на официальном сайте города 3 сентября.

Основанием для изъятия земель стало признание домов аварийными и подлежащими сносу. Их жителей должны расселить. Для людей с улицы Тополевой потребуется 23 квартиры, с улицы Авиастроителей – 13.

У владельцев квартир в домах, которые пойдут под снос, власти либо выкупят недвижимость, либо предоставят взамен другое. Сначала мэрия хочет определить рыночную стоимость квартир с учётом цены земли.

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