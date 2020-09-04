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На Бугринском мосту в Новосибирске сгорел кроссовер

4 сентября 2020, 08:45
О пострадавших ничего не известно

В Новосибирске в ночь с 3 на 4 сентября на мосту горел автомобиль Renault Duster. Пожар очевидцы сняли на видео.

Подписчики группы АСТ-54 рассказали подробности пожара. Случилось это на левобережной части Бугринского моста. Машина была припаркована у остановочного павильона.

На место ЧП вызвали пожарных, но огонь к тому моменту полностью охватил весь кузов. В какой-то момент произошел хлопок.

Что стало причиной возгорания, установят дознаватели. Отметим, что по сообщению регионального МЧС, в области отмечен рост пожаров в автомобилях.

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#Новости#Происшествия#Видео
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