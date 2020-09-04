Новосибирцам предлагают выбрать сроки начала отопительного сезона

Напомним, вопрос о выборе сроков подключения остро встал в прошлом году, когда мэрия Новосибирска, с учетом погодных условий, приняла решение начать отопительный сезон с 25 сентября. Сети готовились к запуску две недели - и все это время горожане жаловались на холод в квартирах.