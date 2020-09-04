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Новосибирцам предлагают выбрать сроки начала отопительного сезона

4 сентября 2020, 12:37
Пока в опросе лидируют сторонники немедленного подключения тепла.

СГК предлагает новосибирцам высказать мнение о сроках начала отопительного сезона. Для того, чтобы составить народное мнение, Сибирская генерирующая компания запустила опрос. Горожанам предлагается выбрать из трех вариантов ответа: "да, включайте, мне холодно"; "нет, подождите, еще тепло"; "мне все равно, решайте сами".

Пока в опросе лидируют сторонники немедленного подключения тепла. Любопытно, что других городах Сибири - Красноярске и Кемерове - большинство опрошенных жителей заявили, что пока не нуждаются в отоплении.

Напомним, вопрос о выборе сроков подключения остро встал в прошлом году, когда мэрия Новосибирска, с учетом погодных условий, приняла решение начать отопительный сезон с 25 сентября. Сети готовились к запуску две недели - и все это время горожане жаловались на холод в квартирах.

Учтя прошлогодний опыт, СГК подготовилась к более раннему и гибкому запуску отопления. Уже 1 сентября компания объявила о готовности готова обеспечить теплом 90% жителей города, а к 15 сентября готовность будет полной.

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