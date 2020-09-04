В Новосибирске отопительный сезон начался с роддома

Сегодня же СГК начала в Новосибирске опрос о том, когда, по их мнению, нужно начинать подавать тепло в квартиры. Большинство пока хочет, чтобы это произошло как можно быстрее, поскольку на улице холодно, а потепления синоптики не прогнозируют.