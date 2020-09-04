В Новосибирске отопительный сезон начался с роддома

Сегодня, 4 сентября, в Новосибирске начался отопительный сезон. Об этом представители СГК сообщили через свой телеграмм-канал.
– С новым отопительным сезоном! Первым в Новосибирске подключен Родильный дом № 7, - рассказали в СГК.
В компании уточнили, что директор роддома решил не дожидаться объявленных дат, и подал заявку на подключение. В итоге роженицы, младенцы и персонал медицинского учреждения получили тепло.
Сегодня же СГК начала в Новосибирске опрос о том, когда, по их мнению, нужно начинать подавать тепло в квартиры. Большинство пока хочет, чтобы это произошло как можно быстрее, поскольку на улице холодно, а потепления синоптики не прогнозируют.
В компании заявили, что готовы подать тепло в 90% обслуживаемых зданий. Если же в домах станет очень жарко из-за перемены погоды, отопление можно будет отключить по предварительному запросу.