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В Новосибирске отопительный сезон начался с роддома

4 сентября 2020, 18:22
СГК выполнила первую заявку на подачу тепла

Сегодня, 4 сентября, в Новосибирске начался отопительный сезон. Об этом представители СГК сообщили через свой телеграмм-канал.

– С новым отопительным сезоном! Первым в Новосибирске подключен Родильный дом № 7, - рассказали в СГК.

В компании уточнили, что директор роддома решил не дожидаться объявленных дат, и подал заявку на подключение. В итоге роженицы, младенцы и персонал медицинского учреждения получили тепло.

Сегодня же СГК начала в Новосибирске опрос о том, когда, по их мнению, нужно начинать подавать тепло в квартиры. Большинство пока хочет, чтобы это произошло как можно быстрее, поскольку на улице холодно, а потепления синоптики не прогнозируют.

В компании заявили, что готовы подать тепло в 90% обслуживаемых зданий. Если же в домах станет очень жарко из-за перемены погоды, отопление можно будет отключить по предварительному запросу.

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#Новости#Общество
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