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В Новосибирске ребенок с коронавирусом два дня ходил в школу

4 сентября 2020, 18:42
Теперь его класс полностью отправлен на карантин

Мы уже сообщали о том, что в новосибирской школе № 13 шестой класс проучился всего два дня. С 3 сентября он отправлен на карантин, так как у одного из учеников обнаружили коронавирус.

Как рассказали редакции «Atas.info» в министерстве образования Новосибирской области, о заболевании в школе стало известно 2 сентября в 16.10. Сообщение поступило из Центра гигиены и эпидемиологии. При этом оказалось, что заболевший ребенок посещал школу 1 и 2 сентября.

По словам директора школы, информация от родителей по контакту с больными коронавирусной инфекций ученика в школу не поступала. Сейчас заболевший шестиклассник находится под наблюдением врачей.

3 сентября весь класс прошел проверку на наличие коронавирусной инфекции в лаборатории детской поликлиники № 1. Теперь он ушел на две недели на дистанционное обучение.

Школа продолжает работать в штатном режиме. Здесь регулярно проводится уборка и обработка помещений с применением дезинфицирующих средств, используются рециркуляторы.

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