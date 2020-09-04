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В Новосибирской области при пожаре погибли два пенсионера

4 сентября 2020, 20:01
Следователи проводят проверку по факту трагедии

Мы уже сообщали о том, что 4 сентября, в деревне Устьянцево Барабинского района Новосибирской области произошел пожар. Загорелся частный бревенчатый дом, который начали тушить местные добровольцы.

После прибытия пожарных, около 05 часов 30 минут на веранде дома под завалами были обнаружены тела хозяина дома, 1938 года рождения, и его супруги, 1942 года рождения. На месту тут же выехал представитель Следственного комитета.

Следователем совместно с сотрудникам МЧС проведен осмотр места трагедии. Предварительно установлено, что пенсионеры скончались от отравления угарным газом.

Причиной пожара предположительно явилось короткое замыкание электропроводки. Однако достоверно причина воспламенения будет установлена в ходе проведения пожарно-технической экспертизы.

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#Новости#Происшествия
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