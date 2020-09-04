В НСО планируют привить от гриппа 1,7 миллиона жителей

В Новосибирской области с 8 сентября начнется массовая вакцинация против гриппа. В областном правительстве хотят охватить прививками 1,7 миллиона человек.
Поставлена задача поставить вакцину от гриппа на 10% большему количеству людей, чем в прошлом году. Всего прививки должны получить 60% населения.
Вакцина для взрослых уже поступила. Пока она охватывает 65% потребности. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов.
Каждый год вакцина разная, ее состав актуализируется. В этом году есть риск совпадения COVID-19 и гриппа. Поэтому высоки опасности.