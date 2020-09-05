690 детей заразились коронавиурсом в Новосибирской области

С начала пандемии и по сегодняшний день в Новосибирской области было зарегистрировано 690 детей, больных коронавирусом. За сутки заболели три ребенка.
Но в инфекционных стационаров маленьких пациентов стало меньше. Если вчера, 4 сентября, числилось 18 госпитализированных, то сегодня, 5 сентября, их уже 12.
Среди них есть как с положительным диагнозом на коронавирус, так и с подозрением.
Сегодня мы также сообщали о 63 новых заболевших Covid-19, 89 выписались из больницы. Число умерших за сутки составило пять, всего же 376.