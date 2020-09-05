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В Новосибирске дети прыгали из окна горящей квартиры: СК проводит проверку

5 сентября 2020, 13:35
Их мать могла нарушить правила пожарной безопасности

Мы уже сообщали о пожаре, который произошел в Новосибирске рано утром 3 сентября. Загорелась квартира на 3 этаже, из-за чего мать была вынуждена выбросить из окна двоих детей, которых внизу ловили соседи, растянувшие покрывало.

Сегодня, 5 сентября, в Следственном комитете сообщили, что организована доследственная проверка нарушений правил пожарной безопасности матерью детей. Сами дети чудом не пострадали только благодаря действиям очевидцев.

Следователи предварительно выяснили, что в квартире на улице Мясниковой находилась женщина и дети. Она проснулась от резкого запаха гари, начала искать в дыму детей. Обнаружив их, она вышла на балкон и начала звать на помощь.

В это время на машине мимо проезжали монтажники строительной компании. Они заметили дым из окна и побежали к дому, захватив с собой покрывало. По их команде женщина бросала вниз детей, а мужчины их ловили.

Затем детей передали медикам скорой помощи. Сейчас они уже выписаны из больницы и их здоровью ничего не угрожает.

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#Новости#Происшествия
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