В Новосибирске угнали старый ВАЗ-2115 стоимостью 75 тысяч рублей

В Новосибирске 27 апреля у дома по улице Станционной произошел угон автомобиля ВАЗ-2115. Владелец оценил ущерб в 75 тысяч рублей.
18 июня эту машину по имевшейся ориентировке остановил экипаж ДПС. В салоне находились 34-х и 27-летние жители Ленинского района, у которых не было с собой документов на автомобиль и водительских удостоверений.
По версии полиции, 27-летний ранее судимый пассажир этой машины и угнал ее. Ночью он вскрыл дверь и соединил провода в замке зажигания.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.