Мэр Локоть извинился перед новосибирцами за недоделанные дороги

Прокомментировал Локоть еще одну причину недовольства горожан – закрытие на подъезде к ЛДС Октябрьского моста для пешеходов. «Там ведутся работы по расширению дамбы, насыпные работы – одним словом, на несколько месяцев пешеходное сообщение через дамбу прервано, но автомобильное движение через мост не прекращается», – заявил Локоть.