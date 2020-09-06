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Мэр Локоть извинился перед новосибирцами за недоделанные дороги

6 сентября 2020, 14:49
Необходимо повысить интенсивность работ, чтобы успеть закончить ремонты до холодов.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил прощения у новосибирцев за недоделанные дороги. Произошло это на традиционном часе прессы в пятницу 4 сентября.

Также градоначальник прокомментировал жуткие пробки на улице Петухова в Кировском районе. Он посетовал, что закончить за лето ремонт дорог в Новосибирске оказалось невозможно. Поэтому необходимо повысить интенсивность работ, чтобы успеть закончить ремонты до холодов.

Прокомментировал Локоть еще одну причину недовольства горожан – закрытие на подъезде к ЛДС Октябрьского моста для пешеходов. «Там ведутся работы по расширению дамбы, насыпные работы – одним словом, на несколько месяцев пешеходное сообщение через дамбу прервано, но автомобильное движение через мост не прекращается», – заявил Локоть.

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