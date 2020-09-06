В Новосибирской области назвали сроки начала вакцинации от гриппа

В регионе уже запасено около 65% вакцины. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения региона Андрей Лиханов. По словам чиновника, это вакцины для взрослых новосибирцев, которых начнут прививать в первую очередь. Скоро поступят лекарства и для детей.