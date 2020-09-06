atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирской области назвали сроки начала вакцинации от гриппа

6 сентября 2020, 14:57
Планируется привить около 1,7 миллионов человек.

Власти НСО объявили дату старта прививочной кампании против гриппа. Вакцинация начнется во вторник 8 сентября в поликлиниках по месту прикрепления. Планируется привить около 1,7 миллионов человек.

В регионе уже запасено около 65% вакцины. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения региона Андрей Лиханов. По словам чиновника, это вакцины для взрослых новосибирцев, которых начнут прививать в первую очередь. Скоро поступят лекарства и для детей.

Специалисты напоминают, что этой осенью эпидемиологическая ситуация в Новосибирской области прогнозируется особенно сложной. Ожидается параллельная атака сразу двух вирусов - гриппа и COVID-19.

Материалы по теме
Новосибирские школы отказались от массовых мероприятий из-за ОРВИ и гриппаВ Новосибирской области планируют привить от гриппа 60% населенияНовосибирской области угрожает птичий грипп из Омской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52