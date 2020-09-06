В Новосибирской области назвали сроки начала вакцинации от гриппа

Власти НСО объявили дату старта прививочной кампании против гриппа. Вакцинация начнется во вторник 8 сентября в поликлиниках по месту прикрепления. Планируется привить около 1,7 миллионов человек.
В регионе уже запасено около 65% вакцины. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения региона Андрей Лиханов. По словам чиновника, это вакцины для взрослых новосибирцев, которых начнут прививать в первую очередь. Скоро поступят лекарства и для детей.
Специалисты напоминают, что этой осенью эпидемиологическая ситуация в Новосибирской области прогнозируется особенно сложной. Ожидается параллельная атака сразу двух вирусов - гриппа и COVID-19.