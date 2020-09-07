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Травников призвал отказаться от смешанной учебы в школах

7 сентября 2020, 17:47
Если позволит ситуация с коронавирусом.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников призвал в ближайшее время отказаться от смешанной учебы в школах. Правда, с одной оговоркой: если позволит ситуация с коронавирусом.

Ситуацию с обучением в школах региона обсуждали 7 сентября на оперативном совещании в Правительстве НСО. Сейчас официальный формат обучения в области — смешанный. Это означает, что несколько раз в неделю дети имеют возможность учиться учатся дома, не посещая школу. Такую схему практикуют в 78 школах региона. А в школе №13 у шестиклассника обнаружен коронавирус. Класс отправлен на карантин.

Тем не менее, смешанный формат показался губернатору не правильным. Глава НСО предложил школам перейти на очную школу обучения через месяц, когда, по его прогнозам, ситуация с коронавирусом нормализуется.

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#Новости#Образование
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