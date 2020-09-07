Травников призвал отказаться от смешанной учебы в школах

Ситуацию с обучением в школах региона обсуждали 7 сентября на оперативном совещании в Правительстве НСО. Сейчас официальный формат обучения в области — смешанный. Это означает, что несколько раз в неделю дети имеют возможность учиться учатся дома, не посещая школу. Такую схему практикуют в 78 школах региона. А в школе №13 у шестиклассника обнаружен коронавирус. Класс отправлен на карантин.