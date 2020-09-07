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В Новосибирске ночью двое мужчин погибли при пожаре

7 сентября 2020, 14:21
Местом трагедии стала улица Национальная в Дзержинском районе

В ночь на 5 сентября в Дзержинском районе Новосибирска произошел пожар в доме на улице Национальная. Около половины четвертого утра пожарные обнаружили в нем тела двух мужчин, 1969 и 1989 года рождения.

На место происшествия прибыли следователи. Они начали проверку, в ходе которой уже установлено, что о возгорании сообщили соседи. Но спасти потерпевших не удалось.

Предварительно установлено, что причина смерти потерпевших – отравление угарным газом. Достоверно ее назовут после проведения судебно-медицинской экспертизы. Причиной же пожара пока называется неосторожное обращение с огнем при курении. Следов поджога или аварийной работы элементов электропроводки не обнаружено.

Проведение доследственной проверки продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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#Новости#Происшествия
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