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Posted 8 сентября 2020, 06:28

Published 8 сентября 2020, 06:28

Modified 5 августа 2022, 12:05

Updated 5 августа 2022, 12:05

Еще 3 человека умерли от коронавируса в Новосибирской области

8 сентября 2020, 06:28
Оперштаб сообщил о том, что в реанимации стало больше пациентов

В Новосибирской области после дня затишья зарегистрировано сразу три смерти от коронавируса. Скончались мужчины в возрасте 72 лет и 81 года и женщина, ей было 60 лет.

Летальных случаев от Covid-19 - 381.

Оперативный штаб также сообщил, что в инфекционное отделение госпитализировали еще 52 зараженных (11829 всего), а выписали с выздоровлением 63 новосибирцев (10581 всего).

В реанимационных отделениях выросло число пациентов за сутки с 39 до 49. Трое находятся на ИВЛ. В инфекционных стационарах находятся на данный момент 1364 пациента, среди них как инфицированные, так и с неподтвержденным диагнозом.

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