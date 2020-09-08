Еще 3 человека умерли от коронавируса в Новосибирской области

Posted 8 сентября 2020, 06:28
Published 8 сентября 2020, 06:28
Modified 5 августа 2022, 12:05
Updated 5 августа 2022, 12:05
В Новосибирской области после дня затишья зарегистрировано сразу три смерти от коронавируса. Скончались мужчины в возрасте 72 лет и 81 года и женщина, ей было 60 лет.
Летальных случаев от Covid-19 - 381.
Оперативный штаб также сообщил, что в инфекционное отделение госпитализировали еще 52 зараженных (11829 всего), а выписали с выздоровлением 63 новосибирцев (10581 всего).
В реанимационных отделениях выросло число пациентов за сутки с 39 до 49. Трое находятся на ИВЛ. В инфекционных стационарах находятся на данный момент 1364 пациента, среди них как инфицированные, так и с неподтвержденным диагнозом.