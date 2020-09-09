В Новосибирской области выявили еще 56 случаев коронавируса

Posted 9 сентября 2020, 04:26
Published 9 сентября 2020, 04:26
Modified 15 сентября 2022, 21:30
Updated 15 сентября 2022, 21:30
За сутки еще у 56 человек выявили коронавирус в Новосибирской области, 59 вылечились, и трое умерли.
В сводке оперштаба таким образом обновились данные: 11885 случаев заражения, 10640 пациентов выздоровели, 384 летальных исходов зарегистрировано. Последними жертвами коронавируса стали 59-летний и 64-летний мужчины, 61-летняя женщина.
Инфекционные стационары Новосибирска продолжают прием пациентов с коронавирусом и с подозрением на него. Госпитализировано уже 916 горожан. 391 пациент значится в районных больницах.
В реанимацию увезли 38 пациентов, двоих подключили к ИВЛ.
Контролируется ситуация и с ОРВИ. Так, за сутки зарегистрировано 2 486 обращений, госпитализированы 33 человека..