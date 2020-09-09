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Posted 9 сентября 2020, 04:26

Published 9 сентября 2020, 04:26

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

В Новосибирской области выявили еще 56 случаев коронавируса

9 сентября 2020, 04:26
914 жителей региона подозревают коронавирус

За сутки еще у 56 человек выявили коронавирус в Новосибирской области, 59 вылечились, и трое умерли.

В сводке оперштаба таким образом обновились данные: 11885 случаев заражения, 10640 пациентов выздоровели, 384 летальных исходов зарегистрировано. Последними жертвами коронавируса стали 59-летний и 64-летний мужчины, 61-летняя женщина.

Инфекционные стационары Новосибирска продолжают прием пациентов с коронавирусом и с подозрением на него. Госпитализировано уже 916 горожан. 391 пациент значится в районных больницах.

В реанимацию увезли 38 пациентов, двоих подключили к ИВЛ.

Контролируется ситуация и с ОРВИ. Так, за сутки зарегистрировано 2 486 обращений, госпитализированы 33 человека..

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