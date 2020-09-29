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Posted 29 сентября 2020, 06:46

Published 29 сентября 2020, 06:46

Modified 15 сентября 2022, 21:30

Updated 15 сентября 2022, 21:30

СК просит искитимцев помочь в поиске убийц жены главврача

29 сентября 2020, 06:46
Конфиденциальность гарантируется.

Следственный комитет расследует уголовное дело об убийстве, совершенном из корыстных побуждений или по найму, сопряженном с разбоем. Тело убитой 66-летней хозяйки было обнаружено днем 27 сентября в доме по улице Набережный жилмассив, 11 в Искитиме. Из дома были похищены деньги.

СКР обращается ко всем, находившимся ночью 27 сентября в районе места совершения преступления, и обративших внимание на подозрительных лиц, с просьбой откликнуться и помочь в расследовании.Также разыскиваются водители с видеорегистраторами, проезжавшие около места совершения преступления. Их данные могут быть интересны следствию.

Всех, кому что-либо известно об обстоятельствах совершенного преступления и лицах, совершивших преступление, с убедительной просьбой сообщить данные сведения по телефонам дежурного по следственному управлению: 8(383)203-57-39 либо «02» (с мобильного 102). Конфиденциальность гарантируется.

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#Криминал#Новости
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