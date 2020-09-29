СК просит искитимцев помочь в поиске убийц жены главврача

СКР обращается ко всем, находившимся ночью 27 сентября в районе места совершения преступления, и обративших внимание на подозрительных лиц, с просьбой откликнуться и помочь в расследовании.Также разыскиваются водители с видеорегистраторами, проезжавшие около места совершения преступления. Их данные могут быть интересны следствию.