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День народного единства в Новосибирске пройдет в онлайн-режиме

27 октября 2020, 18:26
А где это невозможно - с минимальным привлечением людей.

В Новосибирской области существенно сокращены спортивные, общественные и культурно-массовые мероприятия. Об этом во время прямой линии с жителями региона заявил губернатор Андрей Травников.

В театрах зрители занимают лишь 50% возможных мест. Однако губернатор не исключил, что если и дальше вторая волна коронавируса будет развиваться по непредсказуемому сценарию, придется еще вводить ограничения. Они коснутся и культурно-массовой сферы.

В качестве примера Андрей Травников привел предстоящее празднование Дня народного единства. 4 ноября большинство мероприятий пройдет в режиме онлайн. А где это невозможно - с минимальным привлечением людей.

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#Новости#Культура
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