День народного единства в Новосибирске пройдет в онлайн-режиме

В Новосибирской области существенно сокращены спортивные, общественные и культурно-массовые мероприятия. Об этом во время прямой линии с жителями региона заявил губернатор Андрей Травников.
В театрах зрители занимают лишь 50% возможных мест. Однако губернатор не исключил, что если и дальше вторая волна коронавируса будет развиваться по непредсказуемому сценарию, придется еще вводить ограничения. Они коснутся и культурно-массовой сферы.
В качестве примера Андрей Травников привел предстоящее празднование Дня народного единства. 4 ноября большинство мероприятий пройдет в режиме онлайн. А где это невозможно - с минимальным привлечением людей.