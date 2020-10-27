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Травников извинился перед людьми за новосибирских медиков

27 октября 2020, 17:48
Глава региона заявил, что сейчас ситуация стабилизировалась.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников извинился перед жителями Новосибирской области за проблемы с оказанием медицинской помощи. Система здравоохранения региона работает с повышенной нагрузкой в период второй волны пандемии коронавируса. Глава региона заверил, что сейчас ситуация стабилизировалась.

Травников признался, что стремительное развитие COVID-19 и наложение на ОРВИ стало неприятным сюрпризом. "Ситуация не стала легче, она по-прежнему напряженная. Времени спать нет ни у министров, ни у медсестер", - сказал Травников.

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