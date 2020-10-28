В Новосибирской клинике НИИТО будут лечить больных коронавирусом

«Наш план по перепрофилированию медучреждений полностью реализуется, мы запустили все госпитали, подведомственные минздраву, которые должны были ввести. Кроме того, у нас есть предварительная договоренность о перепрофилировании федеральных учреждений», — рассказал Хальзов журналистам в ходе традиционного брифинга.