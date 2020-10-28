В Новосибирской клинике НИИТО будут лечить больных коронавирусом

Клиника НИИТО в Новосибирске в ближайшее время будет перепрофилирована под ковидный госпиталь. Ранее пациентов с коронавирусом уже начал принимать Сибирский окружной медцентр ФМБА. Об этом заявил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.
«Наш план по перепрофилированию медучреждений полностью реализуется, мы запустили все госпитали, подведомственные минздраву, которые должны были ввести. Кроме того, у нас есть предварительная договоренность о перепрофилировании федеральных учреждений», — рассказал Хальзов журналистам в ходе традиционного брифинга.
Введение дополнительного коечного фонда возможно возможно с «согласия из Москвы». В Сибирском окружном медцентре для пациентов с COVID-19 выделили 150 коек, в НИИТО — 100.