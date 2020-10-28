Травников надеется на стабилизацию ситуации с коронавирусом в Новосибирской области

В сложившейся ситуации губернатор видит стабилизацию: несколько дней число заболевших остается на одном уровне. И когда выпишутся те, кто заболел в пиковый период, в клиниках у врачей и медсестер появится свободное время. Это должно произойти на следующей неделе.