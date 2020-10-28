Травников надеется на стабилизацию ситуации с коронавирусом в Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в эфире «Вести Live» поделился прогнозами на развитие коронавируса в регионе. По его мнению, число заболевших инфекцией должно уменьшиться, так как область хорошо подготовилась ко второй волне коронавируса.
Губернатор рассказал, что во многих больницах появился кислород, нет недостатка в аппаратах ИВЛ и СИЗах. Более 5 тысяч медработников прошли переподготовку, получив навыки лечения коронавируса.
«Сегодня наша медицина работает с высочайшей загрузкой, медики трудятся с переработками. Более 50 клиники перепрофилировано для оказания помощи больным с COVID-19. На всякий случай, готовим дополнительные мощности», - заявил Травников.
В сложившейся ситуации губернатор видит стабилизацию: несколько дней число заболевших остается на одном уровне. И когда выпишутся те, кто заболел в пиковый период, в клиниках у врачей и медсестер появится свободное время. Это должно произойти на следующей неделе.