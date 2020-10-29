Депутаты оставили новосибирцев без наград из-за дела против Яковенко

Депутаты горсовета Новосибирска не приняли проект о награждении почетными грамотами новосибирцем из-за дела о лишении мандата вице-спикера Евгения Яковенко.
На голосовании против высказался депутат коалиции «Новосибирск» Сергей Бойко, заявив, что судебное разбирательство в отношении представителей ТИКов еще не закончилось. В данном случае он имел в виду председателя избиркома Октябрьского района Людмилу Корикову и секретаря Лилию Малкову.
Поскольку проект не поддержали депутаты, результаты голосования аннулировали. Тогда независимые депутаты подготовили поправку, в которой из списка исключили неугодных новосибирцев, но и тут депутаты оказались против.
За сам проект проголосовало 25 депутатов, против - 6 и 6 воздержались. Документ отправили на доработку в комиссию по этике.