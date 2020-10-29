Депутаты оставили новосибирцев без наград из-за дела против Яковенко

На голосовании против высказался депутат коалиции «Новосибирск» Сергей Бойко, заявив, что судебное разбирательство в отношении представителей ТИКов еще не закончилось. В данном случае он имел в виду председателя избиркома Октябрьского района Людмилу Корикову и секретаря Лилию Малкову.