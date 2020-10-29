atas.info
ГлавноеВсе новости

Депутаты оставили новосибирцев без наград из-за дела против Яковенко

29 октября 2020, 08:40
Грамоты также должны были вручить сотрудникам полиции и педуниверситету.

Депутаты горсовета Новосибирска не приняли проект о награждении почетными грамотами новосибирцем из-за дела о лишении мандата вице-спикера Евгения Яковенко.

На голосовании против высказался депутат коалиции «Новосибирск» Сергей Бойко, заявив, что судебное разбирательство в отношении представителей ТИКов еще не закончилось. В данном случае он имел в виду председателя избиркома Октябрьского района Людмилу Корикову и секретаря Лилию Малкову.

Поскольку проект не поддержали депутаты, результаты голосования аннулировали. Тогда независимые депутаты подготовили поправку, в которой из списка исключили неугодных новосибирцев, но и тут депутаты оказались против.

За сам проект проголосовало 25 депутатов, против - 6 и 6 воздержались. Документ отправили на доработку в комиссию по этике.

Материалы по теме
Депутаты повысили зарплату мэру Новосибирска на 3%В комиссию по киоскам мэрии Новосибирска попал депутат, поддержавший ЯковенкоДепутаты приняли социальный бюджет в первом чтении
#Новости#Политика
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52