На ИВЛ находятся 33 пациента с коронавирусом в Новосибирской области

Согласно последним данным оперштаба, в области насчитывается уже более пяти тысяч местных жителей, попавших в инфекционные больницы из-за Covid-19. Госпитализирован также 71 ребенок. Дети, как и взрослые, госпитализируются с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом.