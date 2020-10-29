На ИВЛ находятся 33 пациента с коронавирусом в Новосибирской области

У врачей вызывает опасение здоровье 126 пациентов с коронавирусом в Новосибирской области. Их перевели в отделения реанимации, 33 человек подключили к аппаратам ИВЛ.
О состоянии остальных пациентов, как взрослых, так и детей, минздрав не сообщает.
Согласно последним данным оперштаба, в области насчитывается уже более пяти тысяч местных жителей, попавших в инфекционные больницы из-за Covid-19. Госпитализирован также 71 ребенок. Дети, как и взрослые, госпитализируются с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом.
Напомним, выявлено 16 939 случаев заражения(+178 за сутки), 14 088 пациентов выздоровели (+164), 578 умерли (+4).