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На ИВЛ находятся 33 пациента с коронавирусом в Новосибирской области

29 октября 2020, 13:39
Четверо умерли за сутки.

У врачей вызывает опасение здоровье 126 пациентов с коронавирусом в Новосибирской области. Их перевели в отделения реанимации, 33 человек подключили к аппаратам ИВЛ.

О состоянии остальных пациентов, как взрослых, так и детей, минздрав не сообщает.

Согласно последним данным оперштаба, в области насчитывается уже более пяти тысяч местных жителей, попавших в инфекционные больницы из-за Covid-19. Госпитализирован также 71 ребенок. Дети, как и взрослые, госпитализируются с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом.

Напомним, выявлено 16 939 случаев заражения(+178 за сутки), 14 088 пациентов выздоровели (+164), 578 умерли (+4).

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