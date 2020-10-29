Ещё 178 случаев коронавируса выявили в Новосибирской области

Многие пациенты в легкой форме переносят болезнь, между тем в реанимациях находятся 126 пациентов с коронавирусом, 33 – на ИВЛ. Всего число взрослых пациентов в инфекционных больницах Новосибирска составляет 3 943, в районных – 1 449. Среди них как инфицированные, так и новосибирцы с неподтвержденным диагнозом. Также госпитализируют детей. На данный момент медпомощь получает 71 ребенок. Всего же за период пандемии заразилось 1 077 детей.