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Ещё 178 случаев коронавируса выявили в Новосибирской области

29 октября 2020, 13:22
Более 5 тыс. человек заболели ОРВИ.

16 939 случаев коронавируса зафиксировал оперативный штаб Новосибирской области утром 29 октября. 178 прибавилось за последний день. Из инфекционных больниц выписали с отрицательными тестами 14 088 человек, 164 за сутки.

Смерть от Covid-19 констатировали 578 пациентам. Среди новых погибших две женщины (61 и 82 года) и двое мужчин (62 и 81 год).

Многие пациенты в легкой форме переносят болезнь, между тем в реанимациях находятся 126 пациентов с коронавирусом, 33 – на ИВЛ. Всего число взрослых пациентов в инфекционных больницах Новосибирска составляет 3 943, в районных – 1 449. Среди них как инфицированные, так и новосибирцы с неподтвержденным диагнозом. Также госпитализируют детей. На данный момент медпомощь получает 71 ребенок. Всего же за период пандемии заразилось 1 077 детей.

3 562 местных жителя помещены на карантин из-за риска заражения. 693 тыс. тестов на коронавирус сделали в области с начала года.

ОРВИ за сутки выявили у 5 106 человек в НСО, 11 попали в больницу.

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