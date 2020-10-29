В Новосибирске выявлено 22 беременных с коронавирусом

Врачи пока имели дело только с будущими мама на больших сроках беременности. В этой ситуации риски для плода минимальны, поскольку он уже сформировался. Врачи объясняют больным женщинам, что коронавирус не передается вертикальным способом – от матери ребенку. Но при этом после рождения ребенка у матери забирают, чтобы исключить заражения.