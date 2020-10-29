В Новосибирске выявлено 22 беременных с коронавирусом

В Новосибирской области коронавирусом болеют не только старики и дети, в числе больных есть и беременные женщины.
В беседе с пульмонологом Натальей Соколовой корреспондент НГС узнала о особенностях лечения данной категории пациентов.
Беременных с пневмонией госпитализируют в областную больницу и делают тест на коронавирус. Если ее забрали из дома, то помещают в «желтую» зону. После получения положительного результата ее переводят в «красную» зону, отрицательного – в отделение пульмонологии. Лечение пневмонии проходит совместно с гинекологом. В ковидную бригаду также входит акушер-гинеколог.
По словам специалиста, все процедуры согласуют с беременной. В лечении используются препараты, разрешенные при беременности. Каждой женщине выбирается индивидуальное лечение, поскольку у пациенток могут быть и сопутствующие заболевания. По каждой беременной в больнице проходит консилиум среди акушеров-гинекологов и пульмонологов.
Врачи пока имели дело только с будущими мама на больших сроках беременности. В этой ситуации риски для плода минимальны, поскольку он уже сформировался. Врачи объясняют больным женщинам, что коронавирус не передается вертикальным способом – от матери ребенку. Но при этом после рождения ребенка у матери забирают, чтобы исключить заражения.