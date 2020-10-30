В более эффективной удаленной работе в сравнении с коллегами уверены 47% новосибирцев

В связи с пандемией коронавируса в Новосибирске все чаще идет речь о переводе сотрудников компаний на удаленную работу, как это уже было весной. Райффайзенбанк изучил, как такую форму воспринимают новосибирцы.
Более половины, 55%, респондентов считают, что дистанционно они работают с той же эффективностью или даже более результативно, чем в офисе. Одновременно почти каждый второй опрошенный новосибирец выбрал бы возможность совмещать работу в офисе и дома.
В Новосибирске всего 10% горожан считают, что работали из дома лучше. Однако сомневающихся в личной эффективности при дистанционном графике оказалось намного больше: 31% респондентов в целом по стране считают, что в таком формате они работают менее результативно. В Новосибирске таких – 34%.
Гораздо более строго, чем к собственной эффективности на удаленке, опрошенные относятся к качеству работы коллег. Им недоволен в среднем 41% респондентов, причем в Новосибирске критичен к эффективности других сотрудников почти что каждый второй (47%) участник опроса.