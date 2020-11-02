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Больницу в Пашино перепрофилируют под коронавирусный госпиталь

2 ноября 2020, 08:28
Планируется открыть еще два госпиталя.

Минздрав Новосибирской области увеличил коечный фонд для больных короновирусом на 15%, открыв новый инфекционное отделение в микрорайоне Пашино. Для этих целей была перепрофилирована городская больница №4.

По словам министра здравоохранения Константина Хальзова, дефицита коек в области нет. Пациентов с коронавирусом и подозрением на инфекцию принимают в 51 инфекционном госпитале (это 4869 коек). Шесть медучреждений работают с больными, у которых возможно заражение. Они рассчитаны на 1438 коек.

Из-за роста больных коронавирусом в области вновь стали перепрофилировать больницы. Среди них: горбольница №3 (200 коек), городская клиническая больница №1 (226), больница №19 (50), горбольница №25 (200), областной кардиоцентр (126), горбольница скорой помощи №2 (140), областной госпиталь ветеранов войн №2 (200), районная больница №1 (200).

Ко 2 ноября откроется госпиталь в СОМЦ Федерального медико-биологического агентства (180 коек), а 11 ноября – в НИИТО (200).

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