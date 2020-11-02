Больницу в Пашино перепрофилируют под коронавирусный госпиталь

По словам министра здравоохранения Константина Хальзова, дефицита коек в области нет. Пациентов с коронавирусом и подозрением на инфекцию принимают в 51 инфекционном госпитале (это 4869 коек). Шесть медучреждений работают с больными, у которых возможно заражение. Они рассчитаны на 1438 коек.