В НСО коронавирус распространяется медленнее, чем в среднем по Сибири

В Новосибирской области на минувшей неделе коронавирус распространялся медленнее, чем в большинстве остальных регионов Сибири. Регион попал в ТОП-3 субъектов СФО с наиболее низкой скоростью распространения инфекции. Ниже цифры лишь в Туве и Иркутской области.