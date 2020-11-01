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В НСО коронавирус распространяется медленнее, чем в среднем по Сибири

1 ноября 2020, 16:07
В Новосибирской области показатель прироста количества пораженных COVID-19 жителей равен 8%.

В Новосибирской области на минувшей неделе коронавирус распространялся медленнее, чем в большинстве остальных регионов Сибири. Регион попал в ТОП-3 субъектов СФО с наиболее низкой скоростью распространения инфекции. Ниже цифры лишь в Туве и Иркутской области.

Такую статистику показал информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом за период с 24 по 30 октября. В Новосибирской области показатель прироста количества пораженных COVID-19 жителей равен 8%. Это среднероссийский показатель.

На основе этого рейтинга Роспотребнадзор принимает решение о снятии или ужесточении ограничительных мер эпидемиологической безопасности. По данным рейтинга в НСО выявили 17 306 новых случая коронавирусной инфекции. Для сравнения, Красноярский край преодолел планку в 26 тысяч заболевших, Иркутская область – 24 тысячи, Алтайский край – 19 тысяч.

Худший процент показала Республика Алтай - 20% прироста. У Хакасии - 15%, у соседней Томской области - 13%.

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