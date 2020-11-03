Для больных коронавирусом в Новосибирской области развернуто более 5500 коек

В Новосибирской области для лечения пациентов с коронавирусом развернуто 5 546 коек. Об этом на брифинге рассказал журналистам министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
В регионе режим распределительного центра переведен инфекционный госпиталь на базе Сибирского окружного медицинского центра ФМБА. Благодаря этому усилено первичное звено помощи больным коронавирусом. Там принимают пациентов с подозрением на внебольничную пневмонию, коронавирус, ОРВИ.
В регионе применяется двухуровневая система оказания стационарной помощи пациентам с COVID-19. Сначала пациента помещают в распределительный центр. Затем либо направляют в стационар, либо лечиться амбулаторно домой. В зависимости от состояния.
По данным оперативного штаба на утро 3 ноября в регионе выявлено 17 844 случая коронавирусной инфекции. 14 648 пациентов выписаны с выздоровлением. 600 человек умерли.