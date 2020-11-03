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В Новосибирской области из-за коронавируса сократили заполняемость стадионов

3 ноября 2020, 16:22
Ранее спортивные арены можно было заполнять на на 50%.

В Новосибирской области с 3 ноября на 30% сократили заполняемость стадионов из-за коронавируса в рамках новых ограничительных мер. «Данная мера направлена на снижение риска распространения коронавирусной инфекции», – объяснили данное решение в пресс-службе Правительства НСО. Ранее спортивные арены можно было заполнять на на 50%.

Теперь решение должны реализовать чиновники Министерства физкультуры и спорта Новосибирской области. В ведомстве уже готовят соответствующие документы.

В Новосибирске в различных российских командных соревнованиях выступают клубы по ряду игровых видов спорта. Это хоккей с мячом, хоккей с шайбой, футбол (в этом году чемпионат уже завершен), мини-футбол, волейбол и баскетбол.

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