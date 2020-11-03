Мужчина изобразил руками пистолет и ограбил жительницу Новосибирска

В Новосибирске на железнодорожной станции Иня-Восточная мужчина ограбил 59-летнюю женщину, изобразив руками пистолет. Инсценировка удалась. Злоумышленник похитил телефон, деньги и сумку с личными вещами.
Грабитель скрылся. Однако по горячим следам он был задержан. Преступником оказался 29-летний житель Алтайского края. Ранее он уже отбывал наказание за угон машины и кражи.
Мужчина как раз в очередной раз вышел из тюрьмы за два дня до преступления. Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы по статье "Разбой".