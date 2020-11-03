atas.info
ГлавноеВсе новости

Мужчина изобразил руками пистолет и ограбил жительницу Новосибирска

3 ноября 2020, 18:18
Преступник в очередной раз вышел из тюрьмы за два дня до преступления.

В Новосибирске на железнодорожной станции Иня-Восточная мужчина ограбил 59-летнюю женщину, изобразив руками пистолет. Инсценировка удалась. Злоумышленник похитил телефон, деньги и сумку с личными вещами.

Грабитель скрылся. Однако по горячим следам он был задержан. Преступником оказался 29-летний житель Алтайского края. Ранее он уже отбывал наказание за угон машины и кражи.

Мужчина как раз в очередной раз вышел из тюрьмы за два дня до преступления. Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы по статье "Разбой".

Материалы по теме
В Искитиме узбекские разбойники ограбили китайцевВ Карасуке 21-летний безработный ограбил девочкуВ Новосибирске 13-летний подросток ограбил на улице женщину
#Новости#Криминал
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52