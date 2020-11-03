В Новосибирской области нашли 457 незаконных мусорных свалок

В Новосибирской области насчитали 457 нелегальных свалок мусора. При этом за текущий год ликвидировано более половины, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. министра природных ресурсов и экологии области Юрия Марченко.
- В результате контрольно-надзорной деятельности министерства, произведена очистка более 50% (234) мест несанкционированного размещения отходов, расположенных в Новосибирске, Бердске, Ордынском, Новосибирском и Искитимском районах, - заявил чиновник. Поводом к такому рвению стали слова секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, который в начале октября заявил, что местные органы власти в Сибири вовремя не убирают несанкционированные свалки.
Марченко уверяет, что его ведомство на основе жалоб людей составило обращения а полицию и прокуратуру с целью найти негодяев, ответственных за незаконные свалки ТКО. Одновременно идет работа с управлениями Росприроднадзора, Россельхознадзора и Росреестра, чтобы заставить собственников земли убрать мусор на своей территории.
Чиновник отметил, что число свалок в НСО стало существенно больше. В прошлом году их нашли 385. И это он объяснил тем, что население более активно сообщает об обнаруженных незаконных объектах.
В самом Новосибирске найдено 83 незаконные свалки. Больше всего их в Калининском, Заельцовском и Октябрьском районах города.