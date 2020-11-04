Глава Бердска прокомментировал избиение журналиста

Мэр Бердска пообещал серьезно поговорить с сотрудником пресс-службы, избившим журналиста.
Напомним, 68-летний журналист Сергей Болдырев был избит на рабочем месте за кибербуллинг. По словам напавшего на пенсионера чиновника мэрии Кирилла Цветкова, Болдырев систематически травил и издевался над ним в соцсети. После того, как журналист создал хэштег #Кирюша, Цветков не выдержал. Журналист уже обратился в полицию с заявлением.
Бердск-Онлайн поинтересовался у мэра Евгения Шестернина, как он относится к подобному поведению подчиненного. Градоначальник заявил, что такую форму общения не воспринимает, но с сотрудником обещал побеседовать. Оказалось, что у представителя пресс-службы отгулы.