Глава Бердска прокомментировал избиение журналиста

Напомним, 68-летний журналист Сергей Болдырев был избит на рабочем месте за кибербуллинг. По словам напавшего на пенсионера чиновника мэрии Кирилла Цветкова, Болдырев систематически травил и издевался над ним в соцсети. После того, как журналист создал хэштег #Кирюша, Цветков не выдержал. Журналист уже обратился в полицию с заявлением.