atas.info
ГлавноеВсе новости

Глава Бердска прокомментировал избиение журналиста

4 ноября 2020, 11:19
Чиновник, избивший журналиста, взял отгулы.

Мэр Бердска пообещал серьезно поговорить с сотрудником пресс-службы, избившим журналиста.

Напомним, 68-летний журналист Сергей Болдырев был избит на рабочем месте за кибербуллинг. По словам напавшего на пенсионера чиновника мэрии Кирилла Цветкова, Болдырев систематически травил и издевался над ним в соцсети. После того, как журналист создал хэштег #Кирюша, Цветков не выдержал. Журналист уже обратился в полицию с заявлением.

Бердск-Онлайн поинтересовался у мэра Евгения Шестернина, как он относится к подобному поведению подчиненного. Градоначальник заявил, что такую форму общения не воспринимает, но с сотрудником обещал побеседовать. Оказалось, что у представителя пресс-службы отгулы.

Материалы по теме
Сотрудник администрации избил журналиста в БердскеВ Новосибирской области чиновник избил 68-летнего журналиста за кибербуллинг
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52