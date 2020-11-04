В Бердске поджигатель уничтожил павильон «Фуд Мастера» у Торгового центра

Открытие нового павильона предполагалось на 10 ноября. По словам арендатора, Юлии Половниковой, вчера она с сотрудниками весь день работала на месте. Они повесили банеры о скором открытии, установили полки под выпечку, поставили инфракрасные батареи. Но ничего не было подключено к электричеству.