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В Бердске поджигатель уничтожил павильон «Фуд Мастера» у Торгового центра

4 ноября 2020, 14:12
Владельцы бизнеса не знают, кому перешли дорогу

Сегодня, 4 ноября, Бердск встретил День народного единства пожаром. В районе остановки «Торговый центр» ночью вспыхнул пока еще не открывшийся павильон быстрого питания.

Как сообщает Бердск-Онлайн со ссылкой на пожарных, возгорание произошло около 4 утра. Предварительная причина - поджог. Теперь этим делом займется полиция.

В огне повреждены холодильное и торговое оборудование, стены павильона. У владельцев сомнений в поджоге нет. Они приводят слова очевидца, заметившего некоего мужчину, который бросил внутрь что-то горящее.

- У поджигателя загорелись перчатки. И он, убегая, скинул их по пути, - сообщают местные журналисты.

Открытие нового павильона предполагалось на 10 ноября. По словам арендатора, Юлии Половниковой, вчера она с сотрудниками весь день работала на месте. Они повесили банеры о скором открытии, установили полки под выпечку, поставили инфракрасные батареи. Но ничего не было подключено к электричеству.

Сеть киосков «Фуд Мастера» расставлена по всему Бердску. Владельцы бизнеса не знают, кому могли перейти дорогу. Они не получали никаких угроз, да и недоброжелателей назвать не могут.

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#Новости#Происшествия
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