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БК «Новосибирск» с третьей попытки победил «Восток-65»

5 ноября 2020, 22:34
Счет встречи 85:83.

Баскетбольный клуб "Новосибирск" в рамках российской Суперлиги-1 на своем паркете обыграл сахалинскую команду "Восток-65". Счет встречи 85:83.

В двух предыдущих играх на Кубок России новосибирская команда уступала гостям. Тогда все решалось на последних секундах. Сейчас ситуация повторилась, но с благоприятным для БК "Новосибирск" исходом.

Самым результативных у хозяев стал Руслан Туманов. Он провел на площадке почти полчаса и набрал 16 очков.

Следующую игру новосибирские баскетболисты также проведут дома. 8 ноября в СК "Север" они сразятся с идущим на последнем месте "Иркутом".

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