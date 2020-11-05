БК «Новосибирск» с третьей попытки победил «Восток-65»

Баскетбольный клуб "Новосибирск" в рамках российской Суперлиги-1 на своем паркете обыграл сахалинскую команду "Восток-65". Счет встречи 85:83.
В двух предыдущих играх на Кубок России новосибирская команда уступала гостям. Тогда все решалось на последних секундах. Сейчас ситуация повторилась, но с благоприятным для БК "Новосибирск" исходом.
Самым результативных у хозяев стал Руслан Туманов. Он провел на площадке почти полчаса и набрал 16 очков.
Следующую игру новосибирские баскетболисты также проведут дома. 8 ноября в СК "Север" они сразятся с идущим на последнем месте "Иркутом".