Прокуратура проверит пожарный надзор после трагедии в Каргате

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности, а также оценит достаточность принимаемых органами пожарного надзора мер по обеспечению пожарной безопасности и профилактике пожаров. Об этом сообщается в релизе, выпущенном надзорным ведомством.
Дом по улице Комсомольской в Каргате был оснащен системой АДПИ (автономным дымовым пожарным извещателем). Однако это не помогло. Там во время пожара погибли пять человек. Трое из них - дети. Им было 3, 4 и 10 лет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. В причинах пожара разбираются криминалисты.