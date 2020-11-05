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Прокуратура проверит пожарный надзор после трагедии в Каргате

5 ноября 2020, 17:54
Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности, а также оценит достаточность принимаемых органами пожарного надзора мер по обеспечению пожарной безопасности и профилактике пожаров. Об этом сообщается в релизе, выпущенном надзорным ведомством.

Дом по улице Комсомольской в Каргате был оснащен системой АДПИ (автономным дымовым пожарным извещателем). Однако это не помогло. Там во время пожара погибли пять человек. Трое из них - дети. Им было 3, 4 и 10 лет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. В причинах пожара разбираются криминалисты.

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